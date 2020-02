Los Lakers rinden homenaje a Kobe Bryant

El tributo inició entre llantos y gritos de ovación del público asistente, dando paso a una triste música que acompañó la proyección de un vídeo donde se mostraban los momentos más memorables de la carrera de la estrella del baloncesto. En muchos de ellos estaba su hija Gianna, quien con apenas 13 años también perdió la vida junto a su padre.

Cada asiento tenía una playera con el apellido de Bryant y los números que usó durante sus partidos, el 8 y el 24. Todos los lugares estaban ocupados, excepto dos: los de Kobe y su hija Gianna.

La ceremonia concluyó con las palabras de LeBron James quien rompió en llanto al recordar a Bryant y prometió que él y sus compañeros darían continuidad al legado de Kobe.

"Tonight we celebrate the kid that came here at 18, retired at 38 and became probably the best dad we've seen over the last three years.” pic.twitter.com/0sS7e91cuz

— Los Angeles Lakers (@Lakers) February 1, 2020