Los Niños del Capitán están entregando despensas

Cabo San Lucas.– Alrededor de cien despensas cada tercer día está entregando la asociación Los Niños del Capitán, con la finalidad de apoyar no sólo a los niños que tienen en la estancia, sino también a los habitantes que necesiten.

Un grupo de damas voluntarias así como el personal que integra Los Niños del Capitán A.C. están apoyando esta acción debido al confinamiento por el Covid-19.

La representante legal de la asociación, Luz Esther Rojo señaló que no sólo a las mamás de los niños que tienen en la estancia se les están otorgando las despensas. “Estamos dando despensas a todo aquel que llegue a la estancia, sólo les pedimos que lleguen con cubrebocas y que tomen su sana distancia”.

“Está acción la emprendimos desde hace más de un mes, al ser notificados que no se podían dar clases a los niños, entonces pensamos que con la despensa ayudaríamos no sólo a los niños, sino también a toda la familia”.

“De esta forma estamos colaborando porque las mamás se han quedado sin trabajo y ellas pueden además de convivir con sus hijos, hacerles de comer; esa ha sido nuestra ayuda”.

“No sólo estamos entregando a las mamás de los niños de la estancia que son ciento treinta, estamos apoyando a todas las personas, pero sobre todo a los adultos mayores que son los que menos apoyo han tenido y vienen, por lo que les organizamos despensa en artículos de primera necesidad y hasta frutas y verduras”.

“Lo primero que hicimos fue sacar todo lo que teníamos en el almacén para preparar las despensas, gracias a Dios se han unido algunos donantes con cajas de verduras y frutas, lo estamos realizando cada tercer día”.

“Como asociación, dijo la doctora Luz Esther, los niños son una prioridad, por ello que nos preocupamos y decidimos armar las despensas y apoyar a los habitantes de la colonia Mesa Colorada 2”.

“Al no tener clases y no tener a los niños, pensamos que esa era la mejor manera de apoyarlas a raíz de la cuarentena, por lo que les hemos dado arroz, frijoles, leche, lo necesario, así como frutas y verduras, para que las mamás estén brindándoles los alimentos que ellos requieren’’.

“Vienen personas de las colonias Gastélun, Palmas, Caribe y de Tierra y Libertad, no se les niega la ayuda, a todos se les da, con lo que compramos o nos donan, pero queremos seguir apoyando en esta contingencia a las familias que lo están requiriendo”.

“Aunque hemos resentido porque algunos de los donantes por las mismas circunstancias han suspendido el apoyo, estamos buscando para lograr este objetivo ya que también a las personas de la tercera edad los estamos tomando en cuenta’’.