Los tres premios de “Parásitos” hasta el momento

El Oscar a Mejor guión original se va para Corea del Sur Parásitos, la película protagonizada por Song Kang-ho, Lee Sun-kyun, Cho Yeo-jeong, Choi Woo-shik y Park So-dam se llevó así su primer premio de la noche.

#Oscars Moment: Bong Joon Ho and Han Jin Won win Best Original Screenplay for @ParasiteMovie pic.twitter.com/Rf6f8a929Z

Poco mas tarde la película surcoreana cumplió los pronósticos y se llevó el Oscar a la Mejor cinta internacional, un apartado en el que también era candidata la española Dolor y gloria de Pedro Almodóvar.

Bong Joon Ho backstage, just moments after accepting the Oscar for International Feature Film. #Oscars pic.twitter.com/yBM2Ng02Er

