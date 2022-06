Ahora apostar a loterías americanas como Mega Millions es posible desde México

El sueño de ser millonario es uno de los que más alimenta las esperanzas de miles de millones de personas a lo largo y ancho del mundo. No existen muchas personas que no quieran de pronto tener cada una de las cosas con las que siempre soñaron, y que por una razón u otra, jamás pudieron conseguir. Muchas veces, es sólo tener ese alivio financiero de las deudas que acorralan a muchas personas, otras esa fantasía que guía cada día rutinario, de unas vacaciones en un yate en las mejores playas del país y por qué no, del mundo.

Y existen algunas loterías en el planeta capaces de hacer todos esos sueños realidad y mucho más, con premios que excedieron los 30,000 millones de pesos. Estas cifras, que si bien fueron récords, tampoco están muy lejos de los otros premios multimillonarios que entregaron loterías como MegaMillions, que siempre estuvieron por encima de los 400 millones de dólares, siendo la bolsa más grande la de los 1,500 millones de dólares, el equivalente al capital de una mediana empresa.

Todo ese dinero podría quedar en manos de algún afortunado apostador, ya que existen algunas webs que permiten apostar a los resultados de esta lotería, pese a que existe la creencia popular que sólo se puede jugar desde los Estados Unidos. Pero mediante algunas plataformas como la de Lotoland.mx, no sólo se puede realizar una apuesta, sino que además se puede realizar en pesos mexicanos.

Por otra parte, una de las grandes ventajas de este tipo de plataformas es que permiten vincular una cuenta bancaria y recibir las ganancias, sin importar el monto, en pesos mexicanos. O bien, se lo puede dejar en la plataforma para continuar apostando, sea al resultado de esta lotería o la que completa el binomio conocido como “El Sueño Americano”, la impresionante PowerBall.

Como los apostadores americanos

Esto implica que se pueden ganar las impresionantes bolsas que está sorteando la lotería MegaMillions, que al momento alcanzan los 6,300 millones de pesos mexicanos, una impresionante cifra que podría alcanzar todo sueño económico que se tenga. Desde comprar una casa hasta el carro de lujo importado que siempre estuvo en la mente, todo aquello que se pueda imaginar, seguramente será suyo.

También se pueden conocer los Mega Millions resultados en cuestión de segundos mediante el uso de las plataformas web, lo que ayudará a conocer si recibió algún premio, ya que además de las jugosas bolsas, esta lotería sortea además millones de dólares en otros premios, que van desde el millón de dólares del segundo puesto, que puede duplicarse, además de otros premios más sencillos de conseguir que pueden dejar millones de pesos mexicanos, por apenas 90 pesos por apuesta.

Los resultados del sorteo 1774 de MegaMillions del martes 21 de junio, fueron los números 8, 13, 18, 32, 42 y 20 en la bola extra. El Megaplier resultó en una multiplicación de x3 en los premios, lo que significa que aquellos 14 afortunados que acertaron el tercer puesto se llevaron más de 600 mil pesos mexicanos. ¿Qué está esperando para ser millonario?