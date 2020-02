Lozoya, de la mano de Peña en campaña

Las redes sociales no perdonan. Luego de la detención en España del ex director de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya, los memes no se hicieron esperar, y junto con ello las remembranzas de un pasado que no se puede negar. Se volvió a difundir el spot de campaña de Peña Nieto en el que se hace acompañar de su equipo de trabajo entre los que se encuentra el hoy detenido.

En el video, Peña Nieto, en mangas de camisa, llama a ser rodeado por parte de su equipo. Entre algunas figuras que más tarde se convertirían en su gabinete, se puede apreciar al ex secretario de Hacienda, Luis Videgaray, así como a quien fuera su secretario de educación Aurelio Nuño. Entre otros destaca también la figura de Emilio Lozoya. Quien durante la campaña de EPN fungió como coordinador internacional.

En el video, Peña invita a los mexicanos a que voten por “este proyecto de cambio con rumbo para México”. Las redes no esperaron para difundir el video de nueva cuenta.