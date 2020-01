Luego de sufrir un accidente en la obra, el señor Maximino optó por dedicarse al comercio

Los Cabos.- Con su pequeño pick up y con las ganas de salir adelante, cada día el señor Maximino Sánchez Olvera, originario del estado de Querétaro sale a vender frutas y verduras exportadas del Valle tal como naranjas, mandarinas, garbanzo y sandía en temporada, mismo negocio que lo llevó a emprender derivado de un accidente que desgraciadamente tuvo años atrás.

“Yo hace años estuve en el Valle, vine con una compañía a hacer una presa, me accidenté y ya me quedé en el Valle y emprendí un negocio y pues la verdad se vende poco, por ejemplo, si vendo 2 mil pesos, mi utilidad es de $600 o $500 pesos y pues ahí se la va llevando uno tranquilo porque el dinero no alcanza para nada”.

De igual forma, destacó que la comunidad ha tenido muy buena respuesta a sus productos de la región por lo que agradeció a cada una de las personas que le han comprado.