Tunden a Luisito Comunica por hablar bien del AIFA

Luisito Comunica decidió documentar y publicar su experiencia visitando por primera vez el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) y quedó fascinado con las instalaciones del recinto.

En el video, el youtuber mexicano comentó que la razón por la cual viajó desde el AIFA es porque encontró una oferta de vuelo que le convenía ampliamente, pues los boletos le salieron algunos miles de pesos más baratos en comparación con despegar desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

“Encontré un ofertón. Vamos a volar de la Ciudad de México a Cancún y como compramos los vuelos de un día para otro, la tarifa que me marcaba saliendo del aeropuerto tradicional (AICM) era de aproximadamente 40 mil pesos por tres boletos. Los mismos vuelos, pero saliendo desde el nuevo aeropuerto me están costando cerca de 7 mil pesos”, dijo Luisito Comunica.

A su llegada al AIFA, el creador de contenido quedó sorprendido con las instalaciones del recinto, tanto en su interior como en su exterior.

Tras el recorrido por el aeropuerto, Luisito Comunica dio su opinión sobre el lugar y enlistó algunas de sus ventajas.

Finalmente, Luisito Comunica recalcó que nadie le está pagando por dar su opinión y así mismo mencionó los puntos negativos del AIFA.

“El nuevo aeropuerto si está mucho más lejos. Normalmente al aeropuerto tradicional me hago 20-30 minutos, mientras que al AIFA llego en una hora aproximadamente. En uber, el viaje al AICM me cuesta 180-200 pesos y al nuevo aeropuerto me sale arriba de 500 pesos”.