Luna llena de abril, la más grande de 2020, visible desde tu ventana

Si estás en el hemisferio norte quizá hayas oído hablar de ella como “Luna llena de abril”, o “Pink Moon”, si estás en el otro extremo del mundo, como Luna Rosa, Luna de Hierba o Luna de Huevo. Este año, el fenómeno que embellece los cielos nocturnos en abril ocurre por la noche del martes 7 y durante la madrugada del 8.

Este año, la luna llena de abril también coincide con el perigeo lunar (el punto en que la Luna está más cerca de la Tierra durante su obituario mensual), por lo tanto se trata de la luna llena más grande de 2020.

No obstante, las superlunas son sólo un 7% más grandes y un 15% más brillantes que la media de las lunas llenas, así que la diferencia puede no ser tan obvia. El ligero cambio de tamaño se debe a que la luna sigue una órbita excéntrica alrededor de la Tierra que no es perfectamente circular.

Luna Rosa: ¿a qué hora brilla más?

Es posible observar la Luna Rosa en su mayor esplendor cuando esté exactamente a 180 grados opuesta al Sol, en longitud eclíptica, es decir, cuando la elongación Luna-Sol es igual a 180 grados, o en otras palabras: a las 2:35 (GMT) del 8 de abril.

Además, cerca de la Luna Rosa podrás observar la estrella Spica, la más brillante de la constelación de Virgo. Las lunas llenas de abril siempre tienen lugar delante de la constelación de Virgo, para señalar la llegada de la primavera en el hemisferio norte, y del otoño en el hemisferio sur, según publicó el portal sobre astronomía Earth Sky.

Esta luna llena de abril es la primera de las tres lunas llenas de la temporada que cae entre el equinoccio de marzo y el solsticio de junio.

También vale recordar que a pesar de que se la conozca como Luna Rosa, la luna no adquirirá un tono rosado, informó la revista Smithsonian. El nombre alude a las flores silvestres que florecen en abril en el hemisferio norte

Sputnik