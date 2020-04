Lupita Peñaloza devolverá los 26 mil 266 pesos que le fueron entregados en su toma de protesta

Edith Velázquez Domínguez

La Paz.-Lupita Peñaloza, diputada suplente de la diputada Soledad Saldaña, declaró que devolverá íntegros los 26 mil 266 pesos que le fueron entregados en su toma de protesta por parte de la oposición de Morena, para evitar cualquier tipo de problemas.

“A mí se me entregó un dinero hace días y ustedes lo saben, fue público. Yo vengo a entregar peso por peso lo que se me dio, lo voy a hacer público y voy a hacerlo ante personalidades correspondientes, porque yo no quiero tener ningún problema. Soledad Saldaña, sigue siendo la propietaria de la diputación del Distrito 10 y yo sigo siendo diputado suplente… yo peso tras peso lo voy a devolver, ese cheque en ese momento yo no lo revisé, porque también nos dijeron que tenemos que ir a cambiarlo para que sea todo legal, fueron 26 mil 266 y yo voy a dejar 26 270 para no errarle, yo lo dejo”, expuso.

Cabe señalar que luego de que el Congreso encabezado por la diputada Daniela Rubio sesionara el pasado lunes 30 de marzo, para presentar a los suplentes de los diputados de Morena, Lupita Peñaloza explicó que, fue llamada a dicha sesión con el argumento de que podía cubrir un curul que se encontraba vacío.

Peñaloza precisó que, nunca se le hizo llegar algún documento oficial, sin embargo, en un primer momento atendió la invitación, por temor a que ese curul fuera ocupado por un panista o priista, situación que iría en contra de sus principios.

“Se me habló por teléfono para que yo me presente en la toma de posesión de la diputación, yo no tenía ningún documento oficial y lo hice saber, fueron el día domingo a entregarme un documento oficial donde yo me tengo que presentar porque el curul está vacío, me dicen, entonces si yo no me presento ese curul va a ser llenado por un panista o priísta que son los que siguen, ahí fue donde yo dije ‘foco rojo’, yo no trabajé para que un panista tome mi lugar, yo trabajé por Morena y Morena lo vamos a defender a capa y espada, esos principios, los que trae López Obrador, los voy a defender siempre”, dijo.