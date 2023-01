Madonna regresa a los escenarios para celebrar 40 años de carrera

La “Reina del Pop”, Madonna, celebrará 40 años de trayectoria con una gira mundial que iniciará el 15 de julio en Vancouver, Canadá y finalizará el 1 de diciembre en Ámsterdam, Países Bajos. Fue a través de un video publicado en sus redes sociales que anunció el muy esperado “The Celebration Tour”, en el cual interpretará todos los éxitos musicales que ha tenido a lo largo de su carrera, es decir, canciones que van desde los 80 ‘s hasta los 2000’ s.

De una manera inesperada y glamourosa, como solo ella sabe hacerlo, reunió a celebridades reconocidas e importantes del medio del espectáculo en este video, para jugar “verdad o reto”. Hasta que en un momento del clip, la comediante y actríz, Amy Schumer, desafía a la “Diva del Pop” a realizar una gira impresionante y memorable, a lo que ella acepta.

Como decíamos antes, en el video estuvieron presentes artistas reconocidos como Jack Black, Lil Wayne, Diplo, Amy Shumer, Judd Apatow, Kate Berlant, Larry Owens, Meg Stalter y Bob the Drag Queen, por mencionar algunos.

Lo curioso de todo esto es que “The Queen Madonna”, llevaba mucho rato sin hacer conciertos públicos, específicamente, desde el 2020. Asimismo, tenía a sus fans con mucha incertidumbre, luego de que borrara todas sus publicaciones de su cuenta de Instagram. Lo que dejó a más de uno pensando si su siguiente publicación estaría relacionada con un nuevo tour, lo que ahora fue confirmado por la misma Madonna.

“¡Qué comience la fiesta!”, publicó la diva en su Instagram.

Lo cierto es que no sólo revivirá la nostalgia entre sus fanáticos interpretando temas como “Material Girl”, “La Isla Bonita”, Like a Prayer, “Frozen”, entre muchos otros más, sino todas las sorpresas que tiene preparadas para estos nuevos shows, como la participación de “Bob The Drag Queen”, quien acompañará a la cantante durante toda su gira. En tanto si Latinoamérica está contemplada para esa gira, aún no se sabe, pero aún es una posibilidad.