Joven madre acusa negligencia en hospitales de BCS

Una joven madre presentó una denuncia a través de redes sociales, en la cual señala que su hijo de escasos cuatro meses se encuentra con un estado delicado de salud a causa de malas atenciones de hospitales de San José del Cabo y La Paz.

“Mi hijo tiene una inmunodeficiencia primaria y nadie ha encontrado la causa de por qué, lo han estado trasladando de hospital a hospital, no le han hecho nada y no le ayudan en nada, nada más lo están trasladando en vano y cada que llegamos a un nuevo hospital no saben qué hacerle, mi hijo está empeorando cada vez más”, expresó la joven madre.