Captan en video a madre cuando arroja al suelo a su hijo con autismo

En un video se ve a un niño de 9 años pidiendo ayuda a gritos, mientras su madre, Rejanie Morris, lo toma de los brazos y lo arroja al suelo en una estación de servicio de Iowa.

Medios estadounidenses indicaron que Michael Lomax y su prometida, Arekya Quinn, testigos del hecho, intervinieron cuando escucharon al menor gritar dentro del Quick Trip en Des Moines, el domingo.

“Creo que podría haber agarrado [a la mamá] o algo para alejarla de él”, declaró. “Ella le dio una bofetada en la cara y ahí fue cuando entré, y la empujé”, agregó Quinn. “Bájate de él. No le haces eso a un niño”.

VIDEO: Mom throws child to ground at gas station, punches witness who intervened https://t.co/ZrYJGCzlEd pic.twitter.com/V8pAXmiMEH

— azfamily 3TV CBS 5 (@azfamily) September 16, 2021