Madre clama justicia para encontrar al responsable que atropelló a su hijo

Tras un proceso sin resolver y sin saber a quién recurrir para ser escuchada, la señora Nohemí Medina con mucha tristeza habla ante las cámaras y micrófonos de este medio informativo, donde cuenta como “una injusticia tras otra” es lo que ha recibido tras el accidente de su hijo, quien hoy tiene secuelas y movilidad nula.

La señora Medina comenta que hace un mes tuvieron una audiencia con el gobernador de Baja California Sur, Víctor Manuel Castro Cosío; quien les apoyó con la asignación de una abogada, nunca imaginó que ahí comenzaría una traba más en el proceso, ya que después de ese día, dicha abogada no a dado respuesta ni a mensajes ni llamadas, esta misma falta de interés la recibió por parte del subprocurador de Cabo San Lucas.

“Hace un mes él asignó a la licenciada, Valeria Rojas para que hiciera investigación profunda del caso de mi hijo para encontrar al culpable que lo atropelló sin embargo, ella no me contesta las llamadas ni los mensajes, no sabemos absolutamente nada de la investigación, yo también acudí al subprocurador de Cabo San Lucas el me dijo que iba a completar la carpeta de investigación sin embargo, yo no he sido notificada de esta carpeta de investigación, a mi nadie me a dado información sobre esta carpeta no se ha dado seguimiento, ni si quiera me ha dejado ver las cámaras para ver si encontramos al culpable, no se le ha dado ningún tipo de interés al caso de mi hijo”.