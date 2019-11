Madre soltera perdió todo en el desplome del edificio de Chula Vista

Cabo San Lucas.- Entre lágrimas, María del Carmen Oceguera Cruz, madre de una hija con discapacidad y jefa de familia, dijo haber perdido todo con el desplome del edificio de Chula Vista, pues ahora no tiene dónde vivir, pareciéndole injusto seguir pagando un crédito Infonavit por una casa que ya no tiene.

“Gracias a Dios pudimos salir a tiempo, sin embargo siento una impotencia muy grande – dijo entre sollozos -, tengo una adolescente con discapacidad y la verdad quedarme así es muy duro y lo que estoy viviendo no se lo deseo ni a mi peor enemigo”.

Explicó que ella vivía en la planta baja, en el departamento número 2, sin embargo al ver que el canal estaba creciendo las familias que se encontraban en el edificio alcanzaron a salir de inmediato, para pasadas las 21 horas oír el estruendo del desplome del edificio.

Criticó que después del desplome, ninguna autoridad municipal se había aparecido, ni siquiera Protección Civil, “estoy indignada porque nos dejan al olvido, desde el “Odile” que el edificio está en riesgo y la autoridad no hizo nada, muchos vecinos han ido a Infonavit, a las instituciones bancarias y gobierno, sin embargo nadie les hace caso”.

Concluyó la trabajadora de conocido hotel del puerto, haber perdido todo, lo que es injusto pues aún sigue pagando por la casa, misma que le costó 345 mil pesos; “ya no quiero pensar porque más coraje me da, Homex no hizo nada con el canal y aquí están las consecuencias, tendré que buscar dónde vivir de renta”.