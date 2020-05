Madre soltera sin empleo, afronta las demandas de su hija con discapacidad

Cabo San Lucas.- Para una madre soltera con tres hijos, uno de ellos con discapacidad es muy difícil salir adelante, sobre todo que en esta pandemia tuvo que cerrar sus esteticas y depender del apoyo de las autoridades mismo que es insuficiente.

Detalló que además de conseguir para los alimentos tiene que buscar la manera de obtener los medicamentos que su hija con capacidades diferentes requiere, así lo dio a conocer Eloisa Horta, habitante de Tierra y Libertad.

Aseveró que desafortunadamente no hay trabajo y por ende dinero para adquirir los alimentos básicos, además de que los precios en los productos son muy altos.

“Ya no compras los mismo por qué hay que buscar lo más económico, aunque nos ayudan con despensas, ésta no alcanza, una despensa no es suficiente”.