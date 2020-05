Madres solteras desempleadas, un sector altamente vulnerable durante la pandemia

Madres solteras se encuentran desesperadas por no encontrar trabajo y tener hijos pequeños que dependen de ellas

La Paz.- En Baja California Sur, el 75% de las mujeres que se encuentran incorporadas al mercado laboral, tiene al menos un hijo que depende económicamente de ellas, de las cuales el 68.9% son asalariadas y el 6.1% son empleadoras.

Sin embargo, el 19.8% de estas madres trabajaban por cuenta propia, entre ellas algunas se desempeñan como trabajadoras domésticas, ganando de 1 y hasta 2 salarios mínimos por jornada, sin embargo, ante la llegada del Covid-19, actualmente se encuentran sin empleo.

“La verdad antes era menos difícil porque estaba trabajando, pero ahorita sinceramente me quedé sin trabajo’’.

‘’Yo era trabajadora doméstica, pero me desemplearon por lo mismo del cuidado de las personas, pero pues es hora que no me están pagando la semana ni nada, y ahorita el niño se está quedando sin pañales, luego la despensa, no sé qué van a comer”, expresó una madre soltera, que prefirió guardar su identificación.

A pesar de que ha intentado obtener trabajo no ha obtenido resultado, situación que resulta sumamente estresante, sin embargo, señaló que ha recibido el apoyo de personas de manera voluntaria con lo que ha podido subsistir hasta el momento, pero el apoyo resulta insuficiente.

“La verdad sí es mucha la presión, la verdad que no ha habido mucha respuesta los últimos días. Hasta ahorita he tenido apoyo de personas que pueden ayudarme, pero ahorita es muy poca la respuesta que he obtenido”, expresó.

Ante esta situación, comentó que de extenderse la cuarentena resultaría insostenible la situación, por lo que espera el pronto término de la pandemia.

“Pues la verdad se va a poner más difícil que ahorita, apenas estamos a la mitad y la verdad me la he visto muy difícil, ahora si se extendiera más, se me complicaría mucho más, pero esperemos en Dios que ya se quite todo esto”, concluyó.

Cabe mencionar que 11 de cada 100 mujeres sudcalifornianas se encuentran separadas, 4 divorciadas y 3 viudas, por lo que en su mayoría tienen que sacar adelante a sus hijos por su cuenta.