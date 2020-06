Maduro anuncia disponibilidad de someter su cargo a referéndum

El Universal.- El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció este miércoles su disponibilidad para someter su cargo a un referéndum en 2022. Las declaraciones se realizaron en el marco de la celebración del 199º aniversario de la Batalla de Carabobo y el Día del Ejército Bolivariano.

#EnVivo 📹 | Acto con motivo de la celebración del 199° Aniversario de la Batalla de Carabobo y el Día del Ejército Bolivariano. #CaraboboEsVictoriaPatria https://t.co/nRRnlJv04R — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) June 24, 2020

“En el año 2022, el 10 de enero se abre el lapso para aquellos que quieran recoger las firmas para convocar un referéndum revocatorio contra el presidente Maduro, tengan la libertad de salir a calles y pedir las firmas al pueblo, y si el pueblo recoge las firmas suficientes como exige la Constitución para un referendo revocatorio, iremos a referendo revocatorio a medirnos en las urnas electorales”, señaló el mandatario.

Durante su intervención, el jefe de Estado agregó que la decisión quedará en manos de la ciudadanía y no en “un puñado de golpistas” o el Gobierno de EE.UU. “En Venezuela quien decide, quien pone y quien quita es el soberano pueblo a través del voto, no hay Donald Trump, no hay Joe Biden”, agregó Maduro, refiriéndose al candidato presidencial demócrata del país norteamericano.

Previamente, el mandatario recordó que este año se llevarán a cabo las elecciones para la Asamblea Nacional y ratificó su apoyo para “dirimir” las diferencias políticas a través del voto popular. “Frente a las dificultades: votos sí, balas no, Constitución sí, golpe no”, destacó.