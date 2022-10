Maestros de BCS se manifiestan afuera de la mañanera de AMLO

Docentes de Baja California Sur le dejan en claro al presidente de la república que no darán un paso atrás en su lucha tras recibirlo a las afueras de la escuela de Aviación Naval, en donde dio la mañanera, con pancartas y gritos.

Un grupo de poco más de 100 maestros de La Paz y Los Cabos, que al pasar de los minutos se fue reduciendo, expusieron nuevamente sus demandas y anunciaron que al mediodía se concentrarán nuevamente en la explanada del Palacio de Gobierno Estatal para decidir si extienden el paro hasta el cinco de noviembre, cuando les prometieron una reunión con la Secretaria de Educación Pública Federal, Leticia Ramírez Amaya, y otros funcionarios.

Encabezando a los sindicalistas, la maestra de primaria Briseyda Favela, sostuvo que es trabajo de toda la base magisterial pelear por sus derechos, por ese motivo se plantaron esta mañana.

“El hecho de que ellos vengan no significa que nos vayan a dar una respuesta favorable, ellos vienen a escucharnos, se van a ir, se van a llevar las propuestas, van a pensarla y quién sabe En cuánto tiempo vayan a responder no sé ahorita pues ya está el presupuesto del 2023 y ya quedamos fuera ya las plazas que estamos demandando quedaron fuera pero siempre hay modo de acomodar y siempre modo de buscar una mayor percepción para los maestros”, declaró.

Insistió en que sólo vinieron para hacer acto de presencia ya que será hasta la tarde de este viernes cuando se realice el consenso con la base trabajadora para decidir si retoman clases el lunes o continúan en ‘pie de lucha’.

“No vamos a estar descansados, no vamos a ‘dormirnos en nuestros laureles’, vamos a seguir presionando para que cuando venga la comitiva traiga algo de ofrecer, no nada más nos escuchen y se vayan y vuelvan después de un tiempo que venga la comitiva y que nos traigan propuestas porque ya saben qué es lo que pedimos ya se la entregó al presidente, entonces cuando vengan ellos no nada más que vengan a escucharnos que también vengan y nos traigan propuestas”, enfatizó la maestra paceña.