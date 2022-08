Continuarán manifestaciones de no darse la basificación: Maestros

Fue el pasado mes de febrero cuando el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y el Gobierno de Baja California Sur plantearon a la Secretaría de Educación Pública (SEP) la demanda de basificación de docentes, personal de apoyo y asistencia a la educación. Sin embargo, a medio año no se ha logrado la basificación de poco más de 2500 maestros en el estado de Baja California Sur.

Es por ello que el pasado fin de semana se realizó un gallo vehicular en las inmediaciones de San José del Cabo, con una manifestación pacífica se buscaba el acercamiento de alguna autoridad para la solución de la problemática sin embargo, no sucedió.

El profesor Luis Miguel Ramírez Rivera en exclusiva para CPS Noticias y Tribuna de Los Cabos declaró que no se ha recibido ninguna respuesta por parte de las autoridades.

“El gobierno todavía no ha lanzado respuesta o al menos a mí no me ha llegado nada por parte del sindicato, ni la Secretaría de Educación Pública, ni el Gobierno del Estado, no se han pronunciado de ninguna manera, ni a favor, ni en contra”

“La situación está igual, los compensados somos cerca de 2500 en todo el Estado entre administrativos, maestros de secundaria, telesecundaria que tienen horas compensadas y que por eso la secundaria Morelos de La Paz había cerrado, porque están despidiendo a los compañeros con horas compensadas después de 20 años”