Maestros irrumpen en conferencia de Julio César Chávez

Continúan por todo el estado las manifestaciones y movilizaciones de parte del magisterio cabeño a través de las secciones municipales del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).

La noche de ayer, durante el informe de gobierno de Paola Cota Davis, alcaldesa de Loreto los maestros loretanos se manifestaron minutos antes del evento protocolario, con pancartas y consignas en las que exigieron la basificación de miles de maestros en todo el estado, ya que hasta el momento en las negociaciones con el Gobierno del Estado solo han ofrecido la homologación de salarios a partir de enero del 2023, algo que no los convence, por lo que han decidido mantener el paro estatal de labores, que ya cumplió dos semanas.

El gobernador, Victor Manuel Castro Cosio atendió a los maestros, asegurando que el gobierno estatal no tiene las facultades de brindar las bases a los maestros, pidiendo a los profesores buscar soluciones.

“Yo he respetado mucho el trabajo que yo realicé, además tengo de respeto al magisterio mi convicción de que tenemos que lograr el propósito superior, que eso que me heredaron compa años anteriores que ustedes saben su origen político, que yo no he querido entrar en ese terreno político, le dije a Elmuth “vamos a evitar eso, vamos a evitar politizar el asunto” y dedicarnos a buscar soluciones, desde diciembre del año pasado he venido buscando alternativas, a ellos les contesta y logramos un pequeño avance si quieren, para los más atrasados, que eran los compañeros que ganaban seis mil pesos y que a partir de enero van a ganar 12 mil “.