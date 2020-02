Maestros jubilados terminarán en la indigencia, si no cambia la política de pensiones

San José del Cabo.-La secretaria general de la delegación de Jubilados y Pensionados D-45 de la Sección Tercera del SNTE en Baja California Sur, Silvia Ojeda Robles, hizo un llamado a los legisladores federales y locales, “a su corazón, a su humanidad”, para hacer una revisión minuciosa al sistema de pensiones y revertir todas esas iniciativas que han demeritado en su percepción salarial, porque de lo contrario, de 10 maestros que se jubilan, 8 terminarán en la indigencia.

Desde hace varios años a la fecha, explicó, ha habido un serie de iniciativas que han provocado que el salario de los pensionados “vayan en una caída constante”, desde el cambio ocurrido en 1993 al 2001 cuando pasó la pensión de salarios mínimos a índice nacional de precios al consumidor y del 2016 a la fecha en que el pago es a través de la unidad de medida (umas), provocando por ejemplo que de una pensión de 36 mil pesos, reciban 10 mil pesos menos.

“Hablando con la verdad, va a haber una generación de trabajadores de la educación de maestros indigentes, porque a partir del 2008 todo maestro, todo trabajador de la educación que ingresó en el 2008 al sistema de pensiones del Issste se tiene que jubilar forzosamente por el bono, desaparece el décimo transitorio que era el que nos permitía jubilarnos a los 28 y 30 años con una pensión justa”, planteó la profesora jubilada.

Siendo un golpe más a la economía de los jubilados, acotó, la desaparición del décimo transitorio en el sistema de pensiones

“Esas personas que se van a jubilar de aquí a 20 o 30 años van a ser responsabilidad de los hijos y de los gobiernos porque no van a tener con qué mantenerse porque el mexicano no tenemos la cultura del ahorro y si tu no ahorras en tu afore, 1 millón 600 mil, si al momento de jubilarte no tienes tu esa cantidad no puedes comprar tu pensión”, esa es la triste realidad que no solo va a afectar a maestros, sino a todos los trabajadores.

El décimo transitorio, mencionó, era el apartado que permitía a a las mujeres a los 28 años de servicio y a los hombres con 30 años de servicio, jubilarse con una pensión justa.

A partir del 2008 desaparece este apartado y todos los trabajadores próximos a jubilarse en unos 20 años o más, solo tendrán derecho a un bono tripartita entre el gobierno federal, estado y trabajador, pero como regularmente el trabajador no ahorra, el bono no les será suficiente para incrementar su patrimonio y terminarán sin ingresos suficientes y siendo una carga para su familia o acabar como indigentes, concluyó.