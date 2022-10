Maestros de Los Cabos irán a paro laboral el próximo martes

Fue el pasado mes de febrero cuando el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y el Gobierno de Baja California Sur plantearon a la Secretaría de Educación Pública (SEP) la demanda de basificación de docentes, personal de apoyo y asistencia a la educación. Sin embargo, a casi 8 meses no se ha logrado la basificación de poco más de 2,500 maestros en el estado de Baja California Sur.

Fue durante los meses de agosto y septiembre cuando maestros de Los Cabos pertenecientes al Movimiento Sindical Cabeño (MSC), realizaron diferentes movilizaciones denominadas como “gallos vehiculares” para de esta manera exponer y manifestarse en sus vehículos de una manera pacífica ante una problemática que se ha ignorado por bastante tiempo acusan.

Fue gracias a una manifestación dentro del desfile cívico militar del pasado 16 de septiembre cuándo se logró tener reuniones con el alcalde de Los Cabos, Oscar Leggs Castro, quien mostró su apoyo con la implementación de mesas de diálogo para dar solución a las problemáticas, y de esta manera hacer llegar las peticiones de los docentes y trabajadores del estado ante el Congreso del estado de Baja California Sur.

No obstante, las respuestas y la atención solicitadas por parte del Movimiento Sindical Cabeño no han llegado hasta el gobierno del estado, motivo por el cual se anunció que el próximo martes 18 de octubre maestros de Los Cabos realizarán un paro de actividades, dejando en evidencia que el interés por parte de autoridades estatales es nulo, así lo manifestó Luis Miguel Ramírez Rivera representante del Movimiento Sindical Cabeño (MSC) en exclusiva para CPS Noticias y Tribuna de Los Cabos.

“Nosotros como Movimiento Sindical Cabeño estamos en esa postura de irnos a paro estatal, en todo el estado de Baja California Sur, ya teníamos este acuerdo solamente que ellos lo rompieron, el SNTE lo rompió por el MSC sigue con la misma postura y nos vamos a paro el martes 18 de octubre”.

Preescolar, primarias, secundarias, CETMAR y CECYTE, son algunas de las instituciones que se pueden sumar al paro de labores dentro de los planteles educativos del estado de Baja California Sur. El representante del Movimiento Sindical Cabeño, Luis Miguel Ramírez Rivera hace un llamado a padres de familia a tener comprensión y ponerse en los zapatos de los maestros, que no han recibido apoyo por parte de las autoridades correspondientes, y aunque ya se ha turnado el caso al H. Congreso del Estado y se realizó la entrega de oficios al gobernador Victor Manuel Castro Cosío no hay respuesta.

“Ahorita estamos en el congreso del estado esperando que los congresistas den el punto bueno, para ver cuál será la solución que tienen para todos los trabajadores compensados del estado, pero aún el estado no se ha pronunciado, yo incluso ya le entregue una carta al gobernador, le entregue nuestras peticiones de las cuales no he recibido ninguna respuesta hasta el momento”.

Profesores, docentes y trabajadores analizarán el próximo día martes cuáles serán las medidas a tomar y si es que, se continuará con la suspensión de labores y no sea el martes, incluso el miércoles los profesores podrían dejar de dar clases, todo esto será analizado mediante el Movimiento Sindical Cabeño, que invita a padres de familia a mostrar apoyo ante este movimiento pidiendo que: “Si la institución a la que asiste su hija o hijo no realiza el paro de labores, ustedes pueden optar por no enviarlos”.

“Nos vamos a paro por que el gobierno del estado no nos ha dado solución desde hace 20 años y que lo sepan, compensados es igual a ganar la mitad del sueldo de lo que debería de ser, así de fácil y queremos nuestra basificación, no queremos homologación”.

Queda esperar la evolución y procesos ante esta problemática, la cual maestros aseguran tiene más de 20 años.