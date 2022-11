Maestros telebachillerato toman el puente de la 8 de Octubre

Maestros del Telebachillerato Comunitario de Baja California Sur tomaron este jueves el puente de la 8 de Octubre como parte de las manifestaciones para exigir mejores condiciones laborales. Desde las 5:00 horas los docentes bloquearon el cuerpo A del puente; es decir, los tres carriles que van del sur al centro de la ciudad.

Los trabajadores de la educación denuncian que no cuentan con servicios médicos, no tienen ahorro para la vivienda ni para el retiro, no generan antigüedad y no se le entregan recibos de nómina. Señalan que ya existía un acuerdo financiero firmado por los gobiernos federal y estatal, el cual no está siendo respetado.

Ante esto, y para favorecer el tránsito vehicular, la Dirección General de Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito Municipal de La Paz se encuentra desviando los automóviles. De manera temporal, se habilitó doble circulación en el cuerpo del puente que va del centro al sur.