Maestros toman las instalaciones de Secretaría de Finanzas y Administración

Este martes continúan las manifestaciones por parte de los miembros del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) Sección 3. En esta ocasión el magisterio sudcaliforniano tomó las instalaciones de la Secretaría de Finanzas y Administración de Baja California Sur.

Docentes y personal administrativo impidieron el paso de los trabajadores a las oficinas gubernamentales. Integrantes del sindicato se encuentran haciendo guardia en las puertas del edificio.

Como parte de la acciones, convocaron a una mesa de trabajo al resto de los sindicatos que también son derechohabientes del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), así lo comentó el secretario general del SNTE Sección 3, Elmuth Castillo Sandoval.

“Nosotros convocamos a varios sindicatos. No logramos comunicarnos con todos. Sin embargo, la idea es tener el primer encuentro y luego seguir sumando a todos, y aquí hacemos un llamado […] hacer extensiva la invitación a todos los sindicatos para hacer un solo pronunciamiento para que al ISSSTE de Baja California Sur le vaya mejor”, declaró.

El líder sindical también habló de la reunión que mantendrá este miércoles el SNTE con la secretaria de Educación Pública de México, Leticia Ramírez Anaya.

“Un servidor acude a la Ciudad de México a llevar información, datos de Baja California Sur, porque hay una reunión del dirigente nacional con la titular de la SEP. ¿Qué me gusta de esto? Bueno, vamos a llevar la información, lo que me da a entender que el sábado no pueden llegar a pedir información. El sábado tendrán que llegar con una propuesta de solución a las problemáticas planteadas”, expresó.

Castillo Sandoval añadió que entregarán a las autoridades los datos del número total de compensados que existen en la entidad y cuánto ganan de acuerdo a su nivel o área. En cuanto a si el plantón en Palacio de Gobierno continuará hasta el viernes, como en un inicio se había establecido, mencionó que eso se definirá por parte de la estructura sindical.