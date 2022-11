Magisterio de BCS confía en que se resuelva su situación

En conferencia de prensa, integrantes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) región XI, dieron a conocer los avances sobre la situación que atraviesa el magisterio de Baja California Sur; asimismo, expresaron que el pilar fundamental de sus peticiones es que las autoridades federales mejoren los servicios médicos para los docentes.

Jaime Orantes, delegado de primarias en Cabo San Lucas, indicó que, dentro del territorio de San José del Cabo, solamente hay dos consultorios para brindar servicio médico a un aproximado de 12 mil maestros, burocráticos y personal de gobierno que no pueden acceder a la atención del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ya que actualmente no se cuenta con una unidad dentro de Cabo San Lucas.

“Tenemos un desabasto tremendo de medicamentos, entonces esto viene a afectar porque no tenemos servicios de emergencia para los fines de semana, batallamos por las consultas, ya que el número es tan grande que son 12 mil personas para dos consultorios, no alcanza, no hay especialidades. Nos han prometido por muchos años una clínica, ¿cuántas veces se ha puesto la primera piedra de esa clínica?, el Sindicato desde hace tiempo consiguió el terreno para dicha construcción, pero finalmente no les convenció y a día de hoy no se ha hecho el hospital”, dijo.