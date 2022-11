Magisterio sigue presente en los informes de labores

Los informes de labores por autoridades han sido utilizados también para las manifestaciones de los trabajadores de la educación, un espacio tomado con pancartas y gritos que solicitan el apoyo para dar solución a sus peticiones.

Esta vez, fue en el cuarto informe del senador, Ricardo Velazquez. El magisterio cabeño se hizo presente en busca de un acercamiento con los funcionarios y legisladores para pedir la respuesta del gobierno federal.

Luis Miguel Ramírez, representante del Magisterio Cabeño, expresó:

También hicieron alusión a la inasistencia del gobernador del estado, Víctor Castro Cosío, en el pasado informe de labores del Oscar Legss Castro, alcalde de Los Cabos. Esperando que no haya sido en parte para evitar un encuentro con ellos.

“Porque no sé cuál sea el temor de los maestros nosotros no vamos con el plan de hacer ningún daño simplemente a manifestar nuestras inquietudes porque él no ha dado solución desde que entró al Gobierno del Estado”, comentó Luis Miguel Ramírez.