Magisterio sudcaliforniano viajará mañana a Ciudad de México

No hay plazo que no se cumpla, ni fecha que no llegue, después de una serie de manifestaciones y tras semanas de paro laboral, docentes y personal de educación del estado de Baja California Sur, lograrán el cometido de ser escuchados por autoridades federales.

La semana pasada, en su informe de labores legislativas, el senador Ricardo Vázquez Meza se comprometió a pagar los gastos de viaje a la Ciudad de México de los dirigentes del Movimiento Sindical Cabeño y Expresión Magisterial BCS, para que fueran directamente los maestros sudcalifornianos quienes expusieran la situación de los docentes ante el pleno del Senado.

La noche de ayer fue compartido a CPS Noticias y Tribuna de Los Cabos un documento en donde se notifica la fecha y hora del viaje, así como los integrantes que viajarán a la Ciudad de México en espera de buenos resultados ante una problemática que desde hace 20 años aqueja al magisterio de Baja California Sur. En dicho documento se hace mención que el viaje será celebrado el día miércoles 30 de noviembre; se tendrá una reunión con la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y Maestros (USICAMM) federal.

Será el día miércoles cuando se den a conocer más detalles sobre las reuniones que tendrá el magisterio de Baja California Sur en la Ciudad de México, pero sin duda, los puntos a externar serán los temas de basificación, otorgamiento de plazas y mejoras dentro del sistema de salud.

Luis Miguel Ramírez Rivera y Carlos Betancourt serán los maestros que realicen el viaje al Senado en representación del magisterio de Baja California Sur, quienes respaldarán la lucha de docentes, maestros y personal de educación la cual comenzó desde el pasado mes de agosto cuando dio inicio el ciclo escolar 2022-2023.