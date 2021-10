Mal organizada la sesión de Cabildo a puerta cerrada en medio de protestas

Este miércoles 13 de octubre, la segunda sesión extraordinaria de Cabildo pese a ser pública se llevó a cabo a puertas cerradas, lo que ocasionó descontento por parte de varios medios y una gran disputa con ciudadanos que se querían hacer escuchar.

La evidente falta de organización por parte de la administración se hizo notar pues con un aforo del 80% en materia de salud se designó como sede la sala de sesiones de cabildo “Juan Pedrín Castillo” que está ubicada en el palacio municipal misma que no cuenta con espació.

Aunado a ello, la Secretaria General decretó sin aviso previo designar gafetes para el acceso contemplándose sólo 10 para los medios de comunicación, por lo que mucha prensa se quedó fuera sin poder ejercer su trabajo.

La falta de espacio también ocasionó que el acceso fuera negado a un grupo de ciudadanos quienes llegaron a manifestarse en contra del nombramiento de la Directora del Instituto de Cultura y las Artes, hecho que los molestó y a la fuerza se hicieron paso a la sala en donde gritaron:

“Por qué nos tienen miedo si somos los artistas, si como los escritores, si somos los músicos” o “por qué incumplen sus promesas de campaña, abran la puerta, presidente”.

Ante el suceso, el Alcalde se resistió a atenderlos no sin primero concluir la sesión de Cabildo, pues alegó que si bien era una sesión pública los aforos deben de respetarse en todo momento, aunado a que la forma en que ingresaron a la sala no es la correcta y pese a su inconformidad tienen que aprender a conducirse, imperando el respeto y afirmó que no cederá a ningún tipo de chantaje, y ante ello solicitó la presencia de Seguridad Pública.

Es así como tras concluir la sesión Oscar Leggs se reunión con los inconformes en donde expuso:

“En la dirección de cultura se han nombrado en las diferentes áreas al profesor Sosa, a varios que van a trabajar de manera conjunta y están abiertos a recibir las propuestas de todos y cada uno de ustedes como lo dijimos en su momento, y a trabajar juntos para que a todos les lleva bien”.

Pese a ello Cristian Mendoza manifestó que lo único que solicita es que se cumpla con el reglamento del ICA mismo que marca que quien lo encabece tenga trayectoria y reconocimiento por parte de la comunidad aunado a que tenga licenciatura de preferencia relacionada al arte y la cultura.

“Lo único que queremos es eso, respeto a las instituciones y respecto a la comunidad artística”, destacó.

Finalmente, y tras escucharlos el munícipe manifestó que si bien pueden manifestar siempre sus inconformidades estas tienen que hacerse con respeto no como lo hicieron durante la sesión, pues son promotores de cultura y deben de predicar con el ejemplo.

Cabe mencionar que al descontento de la ciudadanía se sumó la regidora Saraí Ramos, misma que destacó que la ciudadanía merece funcionarios que con cuente con los mejores perfiles, así como con capacidad y experiencia, pues en la pasada sesión de cabildo se traicionó la confianza del pueblo pues se designaron a personas que no cumplen con ello y que de paso tienen conflicto de intereses por tener a familiares en el pleno del cabildo.

Por ello y en base al artículo 156 del reglamento interior del Ayuntamiento de Los Cabos solicitó se suspenda el punto 7 de la sesión en marcha en donde se buscaba someterse a votación el nuevo paquete de titulares de dependencias tales como:

Secretaría Privado del Alcalde, Dirección Municipal de Obras Públicas, Dirección Municipal de Imagen Urbana, Dirección Municipal de Programas, Proyectos e Inversiones del Instituto de Cultura y las Artes, Dirección Municipal de Espacios Culturales del Instituto de Cultura y las Artes, sin embargo la solicitud no fue atendida y el pleno lo aprobó por mayoría de votos motivo por el cual el Edil les tomó protesta.