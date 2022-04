Ministerio Público ya investiga presuntas malversaciones de bienes

En entrevista exclusiva para CPS Noticias, la contralora del gobierno de Baja California Sur, Rosa Cristina Buendia Soto, indicó que tienen más de diez carpetas de investigación por presuntas malversaciones de bienes cometidas por ex funcionarios de la administración estatal anterior, y agregó que algunos ya fueron entregados al Ministerio Público.

La funcionaria estatal detalló que otros casos siguen en el proceso de estudio para hacer las vistas correspondientes a la autoridad encargada, ya que la contraloría sólo castiga las conductas con responsabilidades administrativas al servidor público, pero son otras las dependencias encargadas de proceder judicialmente.

Buendia Soto explicó que meses atrás la Coordinación de Anticorrupción inició con las carpetas de investigación y posteriormente las enviaron al área de subsanación a la Unidad de Asuntos Jurídicos del gobierno estatal.

Adelantó que algunos de los expedientes tienen que ver con el mal uso o desaparición de inmuebles a nombre del gobierno, y autoliquidaciones que realizaron antiguos miembros del gabinete estatal anterior.

“Hay un poco de todo, vehículos que no se encontraron, obras mal hechas, por supuesto algunos gastos que no se pudieron comprobar, y es que son diferentes y de varias dependencias, igual no te puedo dar nombres ni nada específico porque ya se está llevando el debido proceso”, indicó.