Madre pierde a su bebé por falta de atención en hospital

Ante la más alta tribuna estatal, la diputada, Teresita de Jesús Valentín Vázquez calificó como un acontecimiento lamentable el que una mujer joven, embarazada y en buen estado de salud, perdiera a su bebé por no recibir la atención necesaria en el Hospital General No. 5 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Guerrero Negro, municipio de Mulegé aquí en Baja california Sur.

Mediante un comunicado, fechado el día 6 del presente, la diputada del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) del XVI Distrito local, informa que casos como el antes mencionado, de manera lamentable son muy comunes en el norte del estado.

“Es imposible no ponerse a pensar el motivo por el cual una mujer con 9 meses de embarazo y con dilatación de 1 centímetro que no aumenta en horas y prolonga el parto no fue ingresada cuando fue a su institución de salud para realizarle un monitoreo a ella y su bebé; si eso hubiese pasado yo no estaría aquí compartiéndoles un ejemplo de lo que no debe ocurrir y pasa en mi distrito”, afirma.

Ante lo expuesto, exhorta a las autoridades de salud, a la dirección del IMSS y a los encargados del hospital, para que “se indague sobre lo que está ocurriendo, exigiendo que se investigue y sancione a quienes resulten responsables”.

De acuerdo con la representante popular, son reiteradas las denuncias presentadas por falta de atención a la salud, más cuando se trata de un derecho humano consagrado en el artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde además se menciona que queda prohibido cualquier tipo de discriminación o distinción y en cualquier medida.

Pone como ejemplo a personas de origen indígena y jornaleros agrícolas quienes, pese a que contribuyen con su trabajo a la productividad de esa región del estado, no tienen acceso a los servicios básicos ni atención a la salud.