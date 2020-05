Manifestantes destrozan la sede de la CNN en Atlanta

La sede de la CNN en Atlanta, EEUU, fue escenario de violentas protestas que resultaron en daños del edificio. La ola de protestas se levantó en varias ciudades norteamericanas tras la muerte del afroamericano George Floyd.

Las protestas habían comenzado como pacíficas a principios de la tarde del viernes 29, cuando las multitudes se reunieron en el Parque Olímpico del Centenario de la ciudad, informa el canal. Después los manifestantes comenzaron a moverse hacia la sede de la CNN, donde se había reunido la policía.

Los manifestantes vandalizaron el logo de CNN fuera de sus oficinas, cubrieron la fachada con grafiti, rompieron los vidrios del edificio y entraron en el centro. Asimismo se oyó a los manifestantes cantando retórica antimediática. Además los manifestantes incendiaron los autos de policía frente al centro de la CNN.

Glass getting broken outside the main entrance to CNN’s Atlanta headquarters; protesters cheer pic.twitter.com/EToiEj5Pom

— Fernando Alfonso III (@fernalfonso) May 29, 2020