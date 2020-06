Manifestantes destruyen centro de Guadalajara

Esta tarde se dieron cita cientos de personas para exigir justicia ante la indignante muerte de Giovanni López, luego de fallecer después de haber sido detenido por policías municipales en Ixtlahuacán de Membrillos.

En esta manifestación exigen el castigo de los uniformados involucrados en la detención de Giovanni, debido a que falleció luego de ser golpeado por los policías el pasado 5 de mayo.

Los manifestantes intentan entrar al Palacio de Gobierno.

El Palacio de Gobierno del estado de Guadalajara, México#JusticiaParaGiovanni #JusticeForGiovanni pic.twitter.com/HZFxOFTwKI

— IF YOU EVER FORGET (@ifyoueverforget) June 4, 2020