Mano dura a quien no respete límites de velocidad en Los Cabos

Tras los constantes accidentes automovilísticos así como el caos vial que se genera sobre la carretera Transpenisular, el alcalde de Los Cabos, Oscar Leggs Castro aseguró que aumentarán las multas viales e incluso se fomentará más educación vial.

“Más multas a quienes no respeten los límites de velocidad solamente así vamos a entender y no hay condonación a quienes vienen a exceso de velocidad o vienen tomados sobre la Transpenisular porque luego llegan con nosotros para que los condonemos pero cuando han puesto en riesgo la vida de los demás eso no se vale”.