“Mantenemos rotundo no a liberar el dorado para pesca comercial”: Hernando Vidales y Mario Leal

San José del Cabo.– Mario Leal, representante de la Cooperativa de Pesca Leal y Hernando Vidales Méndez, delegado de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en Los Cabos coincidieron que la iniciativa para la liberación del pez dorado para la pesca comercial vendría a afectar severamente la pesca deportiva y de manera indirecta la ribereña. De igual forma hicieron un llamado a que se investiguen los fondos perdidos de apoyos a la pesca comercial.

Al respecto, Mario Leal, representante de la Cooperativa de Pesca Leal, señaló que en administraciones pasadas se habían estado teniendo apoyos por parte del Gobierno federal, mismos que dejaron de tener con la actual administración.

“En años pasados con las otras administraciones sí hubo apoyos para plantas, fábricas de hielo pero en general sí hubo apoyos, algunos a fondos perdidos y otros con el 60 o 70% de apoyo y lo demás era para que el productor lo pagara, pero ahorita con el gobierno actual no ha habido ni siquiera esas migajas no ha habido realmente nada, lo cual nos viene afectar porque en primer lugar los motores por mencionar alguna cosa, son muy caros pues por ejemplo un motor de 75 caballos te sale en $25 mil pesos o posiblemente más y para un pescador ribereño juntar tal cantidad para hacer la compra es muy difícil, aparte que no hay quien te financie, ya que en otras administraciones el Gobierno federal te daba un apoyo y con esa factura después de que tú adquirías te prestaban el resto para pagar y ahora no te prestan a menos que pongas algún bien raíz, corriendo el riesgo que te puedan embargar tu propiedad”.

En cuanto a la liberación del pez dorado para la pesca comercial, indicó que a pesar de que no se ven directamente afectados al 100% están rotundamente en contra de tal iniciativa.“Nosotros estamos en contra de esta iniciativa con la razón de que nosotros estamos ya familiarizados con la pesca deportiva nosotros como pescadores ribereños, uno de los factores más importantes tenemos tantos ejemplares de otras especies como para capturar el dorado en grandes cantidades, además las grandes embarcaciones que el dorado, vendrán a depredar otras especies también reservadas a la pesca deportiva y con ello nos veríamos severamente afectados”.Por su parte, Hernando Vidales Méndez, delegado de Coparmex Los Cabos indicó que definitivamente se manifiestan rotundamente en contra de la iniciativa para la liberación del pez dorado para la pesca deportiva.

“El pez dorado debe de ser única y exclusivamente para la pesca deportiva ya que al liberar esta especie para la pesca comercial también se pone en peligro a otras especies como el marlin. Además todas las actividades alrededor de la pesca deportiva serán afectadas desde la renta de yates hasta los fileteros pues hay muchas actividades que genera alrededor la pesca deportiva y deja una muy significativa derrama económica en el destino así como en cada una de las familias cabeñas”.

Además hizo un llamado a la institución correspondiente de realizar una revisión a detalle sobre los apoyos a fondos perdidos a los pescadores comerciales, ya que la suma asciende a los 50 mil millones de pesos, esto dijo para a fin de continuar apoyándolos.De igual forma coincidieron y aplaudieron el que las embarcaciones así como la ciudadanía en general alcen la voz con una manifestación pacífica, tomando los mares para reiterar un rotundo no a la liberación del pez dorado para la pesca comercial.