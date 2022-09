El mantenimiento es responsabilidad de todos, pero económicamente del gobierno

Recientemente, CPS Noticias y Tribuna de Los Cabos acudió a certificar lo establecido en nuestra mesa de redacción acerca de las malas condiciones en la que se encuentra la plaza más importante en esta ciudad, la Plaza Mijares.

De acuerdo con un comentario establecido en nuestro Facebook, acudimos a preguntar a locatarios qué opinaban al respeto de quién o quiénes son responsables de mantener limpia y en buen estado la plaza.

La nota versa que en la plaza vemos cajetes y bancas en mal estado, luminarias fundidas o falta de ellas, mucha cantidad de chicles pegados en el suelo, y a veces botes rebosantes de basura y residuos, sólo por mencionar algunos.

Con micrófono en mano y ante la cámara de CPS Noticias y Tribuna de Los Cabos, los entrevistados comentaron lo siguiente…

“Siento que la plaza es del pueblo. Siempre se ha visto que criticamos mucho al gobierno porque no manda a alguien que limpie algo, y sí, es su trabajo, pero la estamos utilizando, y si está sucia es porque también nosotros la ensuciamos cuando venimos a pasear. Los que trabajamos aquí creo que tenemos que poner nuestro granito de arena para tener ordenado por lo menos enfrente. Y pues, es responsabilidad de todos, no nada más de una sola persona” comentó Alondra, encargada de comercio.

La responsable de otro comercio comentó que al gobierno le corresponde invertir económicamente en el mantenimiento de la plaza pues es un lugar turístico; y que ella como ciudadana participa de otra manera…

“Teniendo limpia la calle y no tirando basura. Pero económicamente no, pues es responsabilidad del gobierno”. Hay un dicho que dice no es limpio quien limpia sino quien no ensucia. “Así es. Por eso hay que tener limpia la plaza para que se vea muy bonita” mencionó Ana, encargada de comercio.