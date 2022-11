Marchan docentes rumbo a Palacio de Gobierno

Trabajadores de la educación marcharon esta mañana desde el Malecón de La Paz con rumbo a Palacio de Gobierno como parte de las protestas que el magisterio sudcaliforniano ha venido realizando desde finales de octubre.

Los manifestantes exigen la entrega de plazas a personal compensado y eventual, y se encuentran inconformes con la propuesta de homologación salarial propuesta por los gobiernos federal y estatal.

Entre las pancartas se leía “Si no hay plazas, no hay clases”, “Queremos plazas, no migajas”, y otros mensajes solicitando mejores condiciones laborales. Además, había mensajes en contra de las acciones del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).

“Con las pocas acciones el SNTE no está en pie de lucha, está a los pies del Puchas”, decía uno de los carteles.

Cabe destacar que, mientras esta marcha se llevaba a cabo, continuaba el plantón en Palacio de Gobierno.