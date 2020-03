Marchan más de 5 mil mujeres en La Paz contra violencia de género

La Paz.– Más de cinco mil mujeres marcharon en el Malecón de La Paz en contra de la violencia de género.

El movimiento feminista sumó a miles de mujeres que gritaban por un alto a la violencia en su contra, los feminicidios, el acoso en diversas modalidades e incluso, el aborto.

El fin era dar el mensaje de “ni una más ni una menos” y exigir un alto a los feminicidios que se han registrado en el país, así como la muerte de niñas.

Antes de las 16:00 horas comenzaron a congregarse en el Parque Cuauhtémoc. El color morado predominaba en su vestimenta; los colores negros, blanco y verde también figuraban. Las féminas, desde niñas hasta adultas mayores, en grupos, solas, traían mensajes escritos en sus pancartas, carteles, mantas, pedazos de cartón. Otras en su cuerpo.

“Las mujeres no se tocan, no se violan, no se matan”, “marcho porque estoy viva y no sé hasta cuándo”, “respeta mi existencia o espera mi resistencia”, “de camino a casa quiero ser libre, no valiente”, “marcho hoy por si mañana no estoy”, “estoy cansada de vivir con miedo”, “yo sí te creo”, “mientras haya una mujer violentada nunca seré libre”, “vivas nos queremos”, “a palabras machistas, oídos violentos”, “mi mamá me enseñó a luchar”, “ser mujer no debería ser un factor de riesgo”, “¿desde cuándo vivir se convirtió en un privilegio”, “no, es no”, “somos el grito de las que ya no están y no nos vamos a callar”, son algunos de los miles de mensajes.