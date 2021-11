Realizan marchas para erradicar violencia de género en Los Cabos

Poder erradicar la violencia en contra de las mujeres es cuestión de educación, de falta de cultura por ende es necesario cambiar el chip, así lo dijo Ariel Castro, secretario general del XIV Ayuntamiento de Los Cabos durante la marcha conmemorativa que realizó el Instituto de la Mujer en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

Aseveró que por costumbre y por la educación impartida desde la casa a los hombres por mucho tiempo se ha abusado de las mujeres, por ello, movimientos como los que encabeza el Instituto de la Mujer es de suma importancia pues es el semillero y la base de muchas otras mujeres.

Destacó que hace años por eventos como el efectuado esa tarde, muchas mujeres fueron calladas, maltratadas, perseguidas y muchas hasta asesinadas por solo decir lo que pensaban.

“Hoy en día creo que la política nos está dando la oportunidad a todos, mujeres de seguir avanzando en este rubro cada vez más, pero a los hombres también al ponernos el otro chip que ocupamos ponernos, de reconocer la parte no nada más de igualdad en ciertas cosas, si no que tiene que ser un cambio de ideología, cultural, de cómo vemos a nuestra esposa, como vemos a nuestra madre y como vamos a educar a nuestras hijas”.

Afirmó que el lo personal siempre apoyará este tipo de movimientos pues la lucha con la mujer tiene que ser integral en todos los rubros, desde la casa, la política, la educación de los varones pues son los que batallan, quienes aún entienden a base de usos y costumbres.

Reitero que se tienen que seguir avanzando para que los niños y las niñas de Los Cabos merecen una sociedad mucho más igualitaria en oportunidades.

Para concluir señaló que actualmente las dependencias en su mayoría están representadas por mujeres, el motivo dijo, por que entre más mujeres mejor se administran las cosas y pese a que algunos les duela, políticamente las mujeres son menos corruptas que los hombres por eso es ilógico estar en contra de que tengan mayor representación en la vida política.

Por su parte Ma. del Rosario Díaz Cinco, titular del Instituto de las Mujeres de Los Cabos, en primera instancia agradeció la presencia de la población que atendió el llamado pues señaló, “la violencia como ustedes saben, no tiene un horario, no es una rutina de 8-3 como la mayoría de las personas que están acostumbradas a laborar”.

Por ello manifestó que el Instituto las 24 horas está al pendiente junto con todo un equipo tanto de abogados, como de psicólogos al servicio de quien lo requiera.

Recalcó que la violencia hoy en día se encuentra en todos los niveles y en todos los espacios, por ello se requiere de la disposición de todos para que desde dentro hacia afuera el mundo cambie, en donde haya armonía.

“A nosotras y a nosotros nos corresponde ir cambiando este mundo, el cambio está en nosotros y cómo vamos a lograr que este mundo frene por fin la violencia, es precisamente caminando en sentido opuesto, no podemos concebir un mundo que esté practicando y haciendo acciones en contra de unos a otros, nosotros como seres humanos, como funcionarios, como amas de casa, como profesionistas, como ciudadanos debemos de empezar hoy , aquí no hay mañana, por que en nuestras manos, en el instituto cada minuto una vida se nos escapa, no podemos permitir que eso siga sucediendo en el municipio de Los Cabos, tenemos que poner un freno y yo cuento con todos y cada uno de ustedes”.