María Elena Río regresa a los escenarios tras sufrir ataque con ácido

María Elena Ríos, la famosa saxofonista oaxaqueña volvió a los escenarios este año en el Festival Vive Latino 2022, que se llevó a cabo este 20 de marzo, en donde compartió escenario con la Maldita Vecindad, frente a más de 80 mil personas.

La agrupación tocó temas emblemáticos como “Kumbala”, en donde brilló el talento de Malena, como es conocida, al ritmo del rock y el ska que tanto caracteriza a esta emblemática banda mexicana.

No solo cautivó a los presentes sino también a diversos usuarios en redes sociales que mostraron su apoyo a la saxofonista, destacando su talento y fortaleza, luego de haber sido víctima de un ataque con ácido en el 2019. Hicieron eco de su caso y se convirtió en un icono de fuerza por su valentía al darle voz a este tipo de ataques.

María Elena Ríos tocando su sax con la @MalditaVecindad en el Vive Latino. 💜🎷#VL2022 pic.twitter.com/Q2AfhpJOzC — Cristina Salmerón (@mafaldita3) March 20, 2022

Comentó que fue a través de Pato, el guitarrista de la banda que pudo compartir escenario con ellos, gracias a la invitación que le ofreció para participar en dicho evento para darle visibilidad al suceso que vivió hace dos años, el cual, casi termina con su vida. Dijo que todos se portaron muy amables con ella y destacó la amabilidad y calidez con la que la recibieron.

Algunos de los comentarios que destacaron en redes aplaudían el talento de la saxofonista mixteca, engrandecían el hecho de mantenerse en pie, dándole voz no solo como activista, sino también involucrándose en la política para reformar nuevas leyes para todas las víctimas de ataques con ácido.

“Vemos acá a María Elena Ríos tocando su sax con La maldita vecindad en el #ViveLatino2022. Recordemos que María Elena es sobreviviente de un ataque con ácido, y acá la vemos, de pie y esperando justicia”, comentó un usuario. “Qué rifado de La Maldita Vecindad haber invitado al Vive Latino 2022 a María Elena Ríos. Por cierto, ¡qué bien tocó el saxofón!”. “En esta cuenta se le reza a María Elena Ríos. Le sembraron miedo y le crecieron alas ¡Felicidades María Elena Ríos!, celebrando la vida a pesar de todo”.

María Elena cuenta que renació del ácido, por lo que decidió expresarlo en el concierto utilizando un color verde para manifestar su renacimiento y regreso a la música. Mostrando su estado actual y las secuelas de una violencia ácida.

Cabe destacar que Malena fue víctima de un ataque con ácido en el 2019, presuntamente a manos de Juan Antonio Vera Hernández, el hijo del exdiputado Juan Vera, que habría cometido el ataque por órdenes de su padre, con quien mantenía una relación.

Ante este caso la Fiscalía General del Estado de Oaxaca emitió una ficha de búsqueda para localizarlo al ser uno de los presuntos autores; actualmente es buscado por tentativa de feminicidio e inclusive ofrecen hasta un millón de pesos por su captura.

En tanto a su rol como activista, ha estado involucrada en nuevas leyes que ayuden a más víctimas como ella. Mediante una entrevista con Carmen Aristegui destacó que han habido pequeños avances, ya que recientemente el pleno aprobó un paquete de reforma y reconoció que este tipo de atentados sea considerado como “violencia física”, que si bien es obvio, las leyes no lo reconocían.

Agradeció que se les este dando prioridad a los ataques con ácido, y que si bien es una violencia contra el cuerpo, no lo considera como una “violencia física”, sino “ácida”, asimismo recalcó que una regulación no bastaba, pues no se han acercado a las víctimas para cerciorarse de cómo ha sido su proceso ante la ley.