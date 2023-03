María Luisa, la primera mujer constituyente en BCS y un emblema de lucha por la igualdad

Conocida como la primera mujer constituyente de la República Mexicana y de Baja California Sur, posterior a la conversión de Territorio a Estado Libre y Soberano, María Luisa Salcedo Morales ha sido reconocida por ser una de las muchas iniciadoras de la participación de las mujeres en la política de nuestro país.

Entre los grandes cambios a favor del sector femenino en esta media península, destacó el haber sentado las bases en la constitución del estado para que, tanto las mujeres como los hombres, fueran tratados de la misma forma.

Salcedo Morales recordó que en su época existía una restricción que impedía que las jóvenes y señoras pudieran salir a la calle a cualquier hora del día, lo que se contrasta con esta actualidad.

“Te quiero presumir que, aunque yo estoy constantemente en mi casa, hoy en día acudo a reuniones y leo mucho; sin embargo, me gusta mucho que en la actualidad puedo ir a donde me plazca. Vengo de un tiempo donde no se permitía que la mujer fuera a hacer un mandado sola, ni asomarse a la calle podía. Y luego, esa cuestión de sexo, de género, tan manipulado y tan manejado para que no se acepte el derecho que tenemos cada persona para ser lo que queramos y vivamos como nos plazca”.