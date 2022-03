Mariana Rodríguez calla a un niño durante videollamada y le llueven las críticas

Este viernes, Mariana Rodríguez, influencer y esposa del gobernador de Nuevo León, Samuel García, se volvió tendencia en redes sociales luego de que se viralizara un video en el que se aprecia cómo silencia a un menor mientras realiza una videollamada.

El video fue compartido por el periodista Jorge Armando Rocha, quien exhibió la presunta conducta inapropiada que tuvo la primera dama de Nuevo León con el menor. Esto generó diversas opiniones entre los internautas. Algunos reprobaron la manera en la que intentó callar al pequeño, comentando que fue desagradable y que solo mostraba la “verdadera cara” que tenía detrás de cámaras, asegurando que utiliza a los menores cuando necesita de ellos para publicitarse. Inclusive llegaron a apodarla como la “Lady Di Mexicana”.

En el clip se observa a Mariana saludando a una mujer llamada Noemí mientras sonríe, cuando de pronto, el pequeño intenta llamar su atención haciendo ruido con un juguete, a lo que ella le indica que guarde silencio llevándose el dedo a la boca, seguido de un “¡Heeey!” con un tono molesto.

El detrás de cámaras de Mariana Rodríguez. pic.twitter.com/Uks3H4najx — Jorge Armando Rocha (@rochaperiodista) March 18, 2022

La acción detonó una gran molestia entre usuarios de Twitter que desaprobaron la conducta de la influencer llamándola, “falsa”, “farsante” y acusándola de fingir empatía con los niños.

“Mariana Rodríguez no sabía que la estaban grabando por eso se comportó como en realidad es”, se lee en un comentario. “La verdadera cara de Mariana Rodríguez”. “Alguien me dijo que Mariana Rodríguez es de mi edad y cito ‘ve todo lo que ha logrado’. Sí bueno, prefiero estar estancada o no lograr nada, a utilizar niñes para mi crecimiento mediático”. “¿Se imaginan cómo Mariana Rodríguez trata a los niños cuando no hay ninguna cámara que la esté grabando?”. “ Sin saber que la estaban grabando, así fue como se comportó Mariana Rodríguez con un niño”, se lee en otras publicaciones. “Mariana Rodríguez maltratando a un menor en un video, ¿se imaginan lo que hicieron con el niño que sacaron del DIF? No quiero ni imaginar el maltrato y humillación que recibió el menor”. “Lo cierto es que Mariana Rodríguez solo promociona su imagen a costa de niños enfermos. Eso de creerse que en verdad se preocupa por ellos es propio de pendejos”. “Pero como la señora es blanca y usa TikTok, pues no van a decir nada, otra vez”, se lee en otros.

No obstante, así como hubo quien la criticó, otros más justificaron su acción, asegurando que se había malinterpretado su intención, agregando que el que le pidiera al menor que guardara silencio durante la llamada no era nada malo, a pesar de haberle hablado en un tono brusco, pues únicamente le “estaba enseñando al pequeño a respetar”, ya que no la dejaba hablar por teléfono.

“La verdad es que Mariana Rodríguez hizo algo que todos los papás hacen con sus hijos cuando andan de latosos. Pero lo que sí me sorprende es la furia en redes sociales contra ella. La están acabando por completo”. “Gente diario: ¡Qué horror los niños, no los soporto! ¿Cómo los aguantan? Yo ya le hubiera dado un madrazo a ese niño por berrinchudo si fuera su mamá”. “Gente cuando ve a Mariana Rodríguez: ¡Qué horror! ¡Cómo puede callar a un niño! ¡Hipócrita!”. “Los Amlovers escandalizados porque Mariana Rodríguez, según ellos, calló a un niño con cáncer muy prepotente mientras estaba en una video llamada. No se escandalizan de que López Obrador tiene a los niños con cáncer sin quimios. No hay guarderías y escuelas de tiempo completo. ¡No mamen!”

Cabe destacar que esta no es la primera vez que Mariana se vuelve tendencia, pues el año pasado tanto ella como Samuel García desataron una polémica, luego de adoptar por un fin de semana a un niño del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de las Familias (DIF) y lo publicaron en redes sociales, acción que justificaron con el hecho de que intentaron mostrarle al menor lo que era tener un hogar.