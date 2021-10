Mariana Rodríguez se rapa por niño con leucemia

Mariana Rodríguez, titular de Amar a Nuevo León y esposa del gobernador del estado, Samuel García, da de qué hablar, de nuevo. No ha dejado de ser un fenómeno mediático, desde la campaña y estrategia de política digital que Mariana inyectó en sus redes sociales para impulsar la carrera de su esposo, Samuel, en la contienda por la gubernatura de Nuevo León.

Ya en el cargo, ambas “celebridades” disfrutan de las mieles del poder y de estar en el ojo público. Los usuarios son espectadores, a través de instagram, de cómo Samuel y Mariana disfrutan de su travesía por la “Casa Oficial” de Nuevo León.

Rodríguez no es presidenta del DIF, como ocurre con la mayoría de las esposas de gobernadores que asumen el cargo. El pasado 27 de septiembre, la influencer comunicó que no asumiría la presidencia del DIF, por tratarse de un “rol simbólico” que se asigna automáticamente.

Pero anunció la creación de una oficina llamada “Amar a Nuevo León”, en donde, a través de todos las secretarías, hace trabajo social.

En esta semana, Rodríguez ha causado mucha polémica en redes sociales. Primero, porque fue designada Presidenta Honoraria de la Cruz Roja Mexicana e invitó a todos los ciudadanos a colaborar con la corporación, recalcando que buscará traer el mayor beneficio posible a los neoloneses.

Hasta ahí todo bien, con tareas enfocadas en el bienestar social; pero lo que provocó muchas críticas y comentarios agresivos fue su invitación a la regiomontana Gloria Trevi para que visitara el Centro DIF Capullos.

Te puede interesar: Bárbara de Regil nuevamente da de que hablar durante show

En las fotografías, se ve a la Trevi conviviendo con niños, mientras interpreta algunos de sus éxitos. También hizo un donativo para el Centro infantil. La intención era brindar a los pequeños un buen momento; pero la visita provocó que usuarios en redes sociales explotaran en contra de la cantante, por ser acusada de trata de blancas y otros delitos.

Esta mañana, Mariana Rodríguez retomó sus redes sociales para compartir la historia de un niño que sufre leucemia y se encuentra en el DIF Capullos. El menor ha estado muy delicado de salud debido al incremento de quimioterapias y tratamientos agresivos, lo que ha provocado que se le caiga el cabello.

Por lo que Mariana anunció que se raparía, para levantar el ánimo del pequeño y la actitud de todos los niños que se encuentran en el centro:

“Entonces lo más recomendable es raparlo y el día de hoy me voy a rapar con él. Me dan ganas de llorar, no quiero que se sienta solo en este proceso, quiero acompañarlo, hemos hecho una conexión muy bonita”.

“Entonces, pues hoy me rapo con este niño a las 11:00, así que estos momentos y estas últimas horas son las últimas que me van a ver con este cabello, y bueno, todo sea por acompañar a mis niños. Creo que es un proceso en el que se necesita mucho apapacho, mucho amor, y si puedo aportar un granito de arena al estar igual que él, lo voy a hacer”, dijo.