“Marino” gana la primera parada de “Fishing in the Five”

Finalizó la primera edición de “Fishing in the five”, parte del serial de pesca deportiva que organiza el Fondo para la Protección de los Recursos Marinos, en conjunto con el gobierno del estado; la primera parada fue en La Paz, Baja California Sur el domingo 10 de julio.

La cita fue en el muelle fiscal, donde desde las 6 de la mañana 160 embarcaciones registradas, comenzaron a organizarse para que en punto de las 7 de la mañana se diera el disparo de salida, el cual estuvo a cargo del gobernador del estado, el profesor Víctor Castro Cosió junto a la alcaldesa de La Paz, Milena Quiroga Romero.

Luego de varias horas de competencia el equipo “Marino”, encabezados por su pescador Francisco Gaxiola, con número de participación #135 tuvo la encomienda de aproximarse a la zona técnica y con el “mahi mahi” que sacaron del fondo marino pesando 46.3 libras (21kg) se adjudicaron el primer lugar.

Cabe destacar que el serial rompió récord de participación con 167 equipos inscritos, y una bolsa en pollas de un millón 572 mil pesos; torneo que como se mencionó se realiza en homenaje a Clicerio Mercado Hernández, quien es promotor y coordinador estatal para México, del torneo Bisbee’s en Los Cabos.