Mario Bautista se muestra agradecido por aprendizajes en su carrera

*El cantante busca inspirar a millones de personas

Por Luis A. Echeverría Sánchez

México, 11 Dic (Notimex).– El cantante mexicano Mario Bautista reflexionó acerca de los aprendizajes obtenidos a lo largo de su carrera, en la que manifestó ha tenido experiencias buenas y malas, mismas que le funcionarán como lecciones en el futuro.

En entrevista con Notimex, Bautista expresó: “Valoro mucho la persona que soy hoy en día, me hace muy feliz todo lo que he vivido, sea bueno o malo; lo bueno puedo celebrarlo y de lo malo, he aprendido y tuve mis lecciones. Lo importante es voltear atrás y darte cuenta que eres tú el que ha trabajado todo eso”.

El cantante, quien recientemente lanzó el tema Buena vibra, destacó la importancia que tiene para él reconocer sus propios logros y errores, pues es la manera en que puede aprender, añadió que es necesario entender que todos los seres humanos se equivocan por lo que invitó a que las personas no se victimicen.

Por otra parte, el intérprete de temas como No digas nada y Regálame se dijo agradecido con Dios, el universo y la vida por el éxito que ha cosechado, pues todo viene de hacer las cosas que ama, las cuales conectan con sus seguidores.

“Lo que quiero es dar y compartir con ellos, es mi manera de pensar y ver la vida, si conectan con ella me parece increíble y si no, no pasa nada”, expresó Mario, quien también ahondó que no hace cosas por compromiso con sus seguidores, pues prefiere hacer cosas de manera orgánica.

“Lo que siento es alegría de poder inspirar a millones de personas, y que mi música la puedan bailar, disfrutar y compartir”, agregó Bautista, toda vez que se permitió contar a Notimex que, durante su presentación realizada en Querétaro, tuvo la oportunidad de compartir unos minutos con un seguidor y regalarle una de sus chamarras, acto que reconoció puede tener un impacto positivo.