Con frustración y enojo, Marlins harán viaje a Chihuahua

Esta fue una semana muy tensa tanto para el equipo como para la afición cabeña de Marlins, quienes desde el momento en que se anunció el cambio de sede para el juego que se desarrollaría en el Blue Kingdom, todos, de alguna manera mostraron su descontento ante la injusticia deportiva impuesta; con el pasar de los días, la situación llegó a su resolución pero no al 100%.

Es un hecho, habrá juego; ambos equipos se enfrentarán, pero no se pudo arreglar como se esperaba por lo que las 2 escuadras se medirán en el Estadio Universitario Chihuahua. El verdadero problema lo padecen los Marlins, quienes no podrán contar con todo el plantel dado que muchos de la plantilla no realizarán el viaje.

¿Razón del cambio de sede? La respuesta nos la dio uno de los jugadores del equipo cabeño, Jacob Raymond, quien ha sido pieza fundamental en esta temporada y, por sus palabras, este problema nació a raíz de que el equipo de Caudillos logró agotar las entradas para su estadio, el cual tiene una capacidad de 10,000 a 20,000 personas, mientras que el aforo del Blue Kingdom es de 500 – 1,000 y no se logra llenar, por lo que la liga tomó la decisión de invertir el rol de juego y darles la superioridad a los del norte con el público a su favor. Con esto se evidencia el interés económico por sobre el deportivo.

Tal y como se había dicho en el comunicado, a muchos jugadores les era imposible emprender el viaje hacia la casa de Caudillos por motivos laborales o familiares y, después de todo, la acción tendrá lugar este fin de semana, pero nuestros representantes van con mucha desventaja, con factores negativos como no contar con todo el plantel y eso puede afectar el césped, sin olvidar que los que estarán presentes en el partido, están muy enojados y frustrados por cómo se manejó todo esto, pero con el nivel de juego que han venido mostrando, Marlins puede sacar el juego adelante y seguir por la senda del triunfo