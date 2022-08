Martin Inzunza Tamayo habló de la importancia del serial Fishing in the Five

El director del Fideicomiso para la Protección de Recursos Marinos de Baja California Sur, Martin Inzunza Tamayo comentó para CPS noticias sobre al auge que se ha dado en nuestro estado en la pesca deportiva sustentable, basado en tallas mínimas y que no solamente sea Los Cabos con el Bisbee’s, si no que el resto de los municipios, La Paz, Comondú, Loreto y Mulegé tengan torneos de pesca deportiva con la finalidad de encontrar nuevos puntos de pesca.

“La historia de Fishing in the Five, es hacer torneos de fomento, muchos torneos de fomento en un serial que organiza nuestro fideicomiso, que está en sus atribuciones el apoyar y fomentar la pesca deportiva sustentable basada en tallas mínimas y en ciertos números de capturas por especie.”

Tamayo agregó lo que es la pesca deportiva en la entidad y como se ha trabajado el desarrollo de la misma en los últimos años.

“La pesca deportiva ya es muy trabajada en nuestra entidad, tenemos 2200 kilómetros en el litoral, excelentes puntos de pesca que nos permiten la actividad Loreto a Santa Rosalía, toda la costa del Golfo de California dónde hay especies tropicales como Marlin dorado, pez gallo, sobretodo dorado y Marlin azul negro enrollado, que son especies migratorias, son especies que las tenemos aquí y debemos de cuidarlas; FONMAR tiene la atribución de promover e impulsar torneos de pesca deportiva para que se descubran nuevos puntos de pesca para un mercado norteamericano.”

A partir de este año, FONMAR implementó un calendario de actividades en donde se incluyen torneos de pesca en todos los municipios del estado, teniendo deportes por mencionar algunos, la Bocana, conquista agraria, entre otros.

Baja California Sur tiene como esencia la naturaleza, pues junto a Baja California son los únicos estados del país que comparten dos mares y eso es el aditamento principal para que la pesca deportiva sea un atractivo, pues es algunas de las atracciones que tiene para ofrecer al turismo internacional.

“Este estado vive de su naturaleza, todo el sector turístico es el motor de la economía, el turismo de playa, el turismo de naturaleza, el turismo de pesca deportiva, si no cuidamos la naturaleza nos vamos en lo que estamos parados, cuidar nuestros mares, nuestras especies, este estado vive su naturaleza porque no tenemos industria o tenemos fronteras, somos un atractivo turístico en la media península.”

FONMAR seguirá promoviendo la pesca en la entidad pues aparte de la derrama económica que deja cada torneo, existe el hecho de que Baja California Sur se posicione como uno de los mejores destinos para la práctica de este deporte y que se promueva entre los mismos pescadores, ya que ellos son los principales beneficiados de esta clase de eventos.

Fishing in the Five tiene la misión de crear cultura de pesca en el estado, planea realizar torneos hasta el año 2023 donde terminaran con un serial en el municipio de Loreto a petición de la alcaldesa Paola Cota Davis y según palabras de Inzunza Tamayo, se buscará que Fishing in the Five continúe durante muchos años más en Baja California Sur.