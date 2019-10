“Más allá de requerir ley de movilidad, necesitamos una ley que se ajuste a la modernidad”: Armida Castro

Además, dijo que se debe trabajar en una nueva propuesta.

San José del Cabo.- Con relación a la acción por parte de los diputados en el Congreso del Estado, donde por mayoría de Morena desecharon la iniciativa de ley de movilidad para el estado de Baja California Sur, Armida Castro Guzmán, alcaldesa de Los Cabos, dijo que en repetidas ocasiones solicitó a los legisladores herramientas para adaptarse a la modernidad que se vive en el municipio de Los Cabos, pues aseguró que no se puede medir de la misma forma en materia de movilidad al municipio cabeño que a los demás. De igual forma puso a disposición la Comisión Edilicia de Transporte así como la dirección y los vínculos con los agremiados para la creación de una nueva iniciativa.

“Yo entiendo que se rechaza una iniciativa; lo dije antes, el Congreso es un poder autónomo al cual hay que respetar, yo como Alcalde pedí y lo hice muchas veces, herramientas que me dotaran para trabajar de forma distinta, en este inter hemos trabajado conforme a la ley que tenemos actualmente, nosotros creemos y lo he hablado con los compañeros de seguridad y transporte, que más allá de una ley de movilidad, requerimos de una ley que se ajuste a la modernidad de los tiempos, somos un municipio diferente, no nos pueden medir con la misma cuchara con la que miden a La Paz, como lo es Comondú, Loreto y Mulegé; tenemos un crecimiento inigualable en el estado y país, un empuje muy importante y necesidad de más transporte, sin embargo es el Congreso quien toma las decisiones”.

Reiteró que es el Congreso quien se encarga de dotar a los municipios de herramientas, como en este caso, de leyes, por lo que dijo, considera que aún queda mucho por hacer en materia de movilidad.

“Creo yo que aún hay mucho por hacer aún en el tema de movilidad con el Congreso, los municipios y el estado, y creo que hay un nivel de diálogo que debemos aprovechar, que hay que presionar con los foros, y en ese sentido ponemos a disposición la Comisión Edilicia de Transporte así como la dirección y los vínculos con todos los gremios y sus intenciones para que se pueda llegar a una nueva propuesta”.

Añadió que se debe llegar a una nueva propuesta, destacando que ya se votó una pero no se puede dejar al estado sin estas herramientas que se ajusten a la modernidad que se vive.