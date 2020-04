Más comunidades cierran sus puertas por temor a contagiarse del coronavirus

En La Paz, Todos Santos y El Pescadero. En Comondú, la subdelegación de María Auxiliadora. Mulegé cerró sus fronteras desde la semana pasada

La Paz.- Pobladores de diversas comunidades en BCS, cerraron sus accesos para impedir el ingreso de personas ajenas que pudieran estar contaminadas por coronavirus.

Desde la semana pasada se sumaron al cierre de caminos habitantes de San Javier, en el municipio de Loreto; en Los Cabos, las delegaciones de Santiago, Miraflores y Cabo Pulmo. En La Paz, Todos Santos y El Pescadero. En Comondú, la subdelegación de María Auxiliadora. Mulegé cerró sus fronteras desde la semana pasada.

En todas las comunidades está restringida la entrada de personas que no son residentes de las comunidades; además, instalaron filtros permanentes para protección de sus familias por el Covid 19.

En El Pescadero el mensaje es claro, sólo pueden entrar aquellas personas que tengan actividades esenciales en la subdelegación.

“Si eres mi familiar de La Paz o Cabo San Lucas y vienes a Pescadero de visita y me toca estar en el filtro de seguridad NO PODRÁS PASAR, discúlpame pero es un acuerdo que se tomó por las medidas de cuidados en el contagio del coronavirus, si traes víveres, medicamento o cualquier cosa a la familia les podemos hablar que salgan y se los entregues aquí afuera (tomando las medidas de seguridad) NO es mi decisión, es la de la mayoría del Pueblo…

NO SON VACACIONES, QUÉDATE EN TU CASA!!!