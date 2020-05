Más de 100 negocios relacionados con la construcción en riesgo de cerrar sus puertas: Canacintra

Problema económico provocado por la suspensión de obra pública y privada por Covid, señala Ricardo Davis Smith

San José del Cabo.-Es incalculable la afectación económica para el sector de la construcción en el municipio de Los Cabos por los efectos del Covid-19, resaltó el presidente de Canacintra en el municipio, Ricardo Davis Smith tras señalar que el panorama es aún más difícil ante la prórroga en la suspensión temporal de obras públicas y privadas no esenciales en el municipio hasta el 15 de mayo.

Es por ello la insistencia en estar ya preparando el arranque de actividades implementado medidas de sanitización estrictas, pero empezar a vislumbrar ya la salida de este túnel, señaló.

“Las pérdidas económicas son incalculables, sobre todo quienes más están sufriendo son las familias que no tienen dinero en este momento y que están luchando por comer, a eso sí lo podríamos llamar situación crítica; las pérdidas son incalculables, el asunto de no poder trabajar y sobre todo a esta gente que le falta comida, ya no creo que algún patrón esté aguantando tanto de tener a su gente con sueldos sin producir, tal vez algunos préstamos pero será muy difícil aguantar tanto tiempo, hay constructoras y empresas locales que van a desaparecer desfavorablemente; va a irse el 30 por ciento de la gente que tenía micro y pequeña empresa, son las que salen más afectadas en toda esta situación.

Dijo que esta situación está lastimando muy fuertemente la economía de 10 a 15 mil personas relacionadas directa o indirectamente con la construcción en el municipio, y que están en riesgo de cerrar unas 100 pequeñas empresas.

“Los hoteles son los primeros que deben empezar a generar economía para que puedan darse las contrataciones a las constructoras y demás servicios, lo cual se llevará su tiempo para la reactivación y alivianar un poco la economía”, concluyó el entrevistado.