Más de 12 mil latas de agua potable serán distribuidas a la ciudadanía más vulnerable

Los Cabos.– Con el claro objetivo de sumarse a los esfuerzos que ha realizado el XIII Ayuntamiento de Los Cabos en beneficio de la ciudadanía durante la contingencia, la empresa Heineken sección Los Cabos, realizó la donación de 12 mil 96 latas de agua potable de 355 mililitros, para contribuir al apoyo de la ciudadanía durante la actual pandemia.

En compañía de la encargada de relaciones institucionales de Heineken México, Alejandrina Leyva, así como del jefe de ventas sección Los Cabos, Carlos Arnulfo Pérez, la alcaldesa Armida Castro Guzmán, reconoció no ser una donación menor y en nombre de la ciudadanía-que es a quienes llegan los apoyos-, agradeció la empatía que tienen las empresas socialmente responsables con quien más lo necesita: “agradezco a las empresas socialmente responsables, empáticas, que pese a la situación por la que pasan, comparten de lo que tienen para hacerlo llegar a los más necesitados”.

De igual manera, aseguró que los apoyos continúan entregándose a la ciudadanía a través de Atención Ciudadana: “siguen las líneas abiertas, estamos atendiendo y tratando que quien más nos necesite cuente con el apoyo de su Gobierno, así que a medida de lo posible ayuden, quédense en casa y que esta semana sea de menos movilidad y de más consciencia ciudadana”, puntualizó la Alcaldesa.

En ese contexto, la Primera Edil cabeña hizo hincapié en que continúan en la tarea de convocar a la ciudadanía a respetar las medidas que el sector salud emite y, destacó que actualmente Los Cabos se encuentra en una cúspide que puede determinar abrir o no el destino.

“Estamos en plena contingencia y necesitamos el apoyo de toda la ciudadanía, quien no tenga una actividad que realizar fuera de casa, o que ésta no sea esencial, evite salir de su hogar. El contagio de las semanas pasadas indican que caímos en una confianza, la movilidad aumentó y eso no puede generar otra cosa que más contagios y tenemos que evitarlo”, concluyó la Alcaldesa.